◇ライト級10回戦前日本王者・今永虎雅(大橋)＜12回戦＞WBOスーパーフェザー級10位 エリドソン・ガルシア(ドミニカ共和国)（2025年12月27日サウジアラビア・リヤドムハマド・アブド・アリーナ）プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」の公開計量が26日、リヤド市内のグローバルシアターで行われた。事前に非公開で行われた公式計量では、プロ10戦目で初めて海外での試合に臨む前日本