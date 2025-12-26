【ニューヨーク共同】休日明け26日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、休日前の24日と比べて28銭円安ドル高の1ドル＝156円22〜32銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1788〜98ドル、184円27〜37銭。市場参加者が少なく、取引材料も乏しい中、値動きは限られた。