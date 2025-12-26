ドル円は今日の高値圏から少し下げる、米債利回り低下など重石＝NY為替 日本時間午後１０時４７分現在のドル円は１ドル＝１５６．２４円。きょうの為替市場、ドル円は東京朝に１２月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）が生鮮除く前年比＋２．３％と１１月の＋２．８％から一気に鈍化したことを受けて円売りとなり、１５５円７０銭台から１５６円４９銭を付けた。その後東京午後には１５６円００銭前後まで下げたが、安値か