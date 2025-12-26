日ごろから義母に娘の面倒をお願いしている果穂さん。頻繁に義実家へ行くことを夫から咎められますが、果穂さんは「義母と仲良くしてあげている」と聞く耳を持ちません。そんなある日、義姉と楽しそうに連れ立って歩く義母の姿を目撃して…。＞＞【まんが】義母に甘えちゃダメですか？