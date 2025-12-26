海洋研究開発機構などは、来年１月に南鳥島（東京都）沖の深海底からレアアース（希土類）を含む泥の試掘を始めると発表した。水深約６０００メートルまで延ばしたパイプを通して泥を船に揚げる世界初の試みという。レアアースは大半を中国からの輸入に頼っているため、将来の国産化に期待がかかる。試掘は２月１４日までの予定で、内閣府の大型研究プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）」の一環で実施