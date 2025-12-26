女優の浅川梨奈（２６）が２６日、都内で行われた「浅川梨奈２０２６ＣＡＬＥＮＤＡＲ」発売記念イベントに出席した。自身５作目となるカレンダーの発売に浅川は「とてもありがたく思っています」と感激した様子。今作には自身の「やりたい」を詰め込んだそうで、猫カフェや浅草で撮影を行った。特に猫とのショットはお気に入りで「思い出の一枚になりました」と笑顔を弾けさせた。２０２５年も映画にドラマと引っ張りだ