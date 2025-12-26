女優の米倉涼子が２６日、公式サイトを更新。「自宅に捜査機関が入った」などの一部報道を「事実です」と認め、ファンや関係者にメッセージを送った。米倉は「私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です。それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました。今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」と報告。