大相撲の幕内・友風（中村）が２６日、東京・墨田区の部屋の稽古で、初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）へ向けて相撲を取るなど調整した。友風は９月の秋場所で再入幕を果たし、同場所で６年ぶりの幕内での勝ち越し。１年間を表現する漢字１字には幕内の『幕』を挙げ、「『涙』でもいいですよ。いっぱいありすぎて１文字では足りない」と笑顔で話した。部屋は九州場所でデビューした武田、初場所の新弟子検査を