女優の嵐莉菜が特別な夜を締めくくる姿を公開した。「クリスマス納め寂しいけどまた来年」と２６日までに自身のインスタグラムを更新した嵐。クリスマスツリーをバックに撮影したショットや、煌びやか街頭でのショットなどクリスマスを楽しむ姿を披露した。この投稿にファンからは「可愛い過ぎるよぉ〜」「最高のクリスマスプレゼント過ぎます…」「益々可愛くなって美しく魅せる莉菜姫」「かわいいがてんこ盛り」「メリー