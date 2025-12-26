この寒波の影響で北海道や北陸、山陰などを発着する空の便にも影響が出ています。26日午後8時時点で、日本航空は、新千歳と羽田を結ぶ便など合わせて44便が欠航し、およそ4000人に影響が出たということです。また、全日空も午後4時半時点で、庄内と羽田を結ぶ便など合わせて22便が欠航し、およそ2100人に影響が出たとしています。航空各社は、最新の運航情報を確認するよう呼びかけています。