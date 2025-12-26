LIL LEAGUE（LIL）、KID PHENOMENON（KID）、THE JET BOY BANGERZ（TJBB）、WOLF HOWL HARMONY（WOLF）の「NEO EXILE」世代の4組が26日、千葉・ららアリーナ東京ベイでスペシャルライブを開催した。大規模オーディション「iCON Z」から誕生し、23年にデビューしたLDHの若手グループ4組。昨年東京ガーデンシアターで初開催したNEO EXILEライブから規模を大きくし、この日は1万人のファンが詰めかけた。総勢27人による迫力のパフォー