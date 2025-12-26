LIL LEAGUE（LIL）、KID PHENOMENON（KID）、THE JET BOY BANGERZ（TJBB）、WOLF HOWL HARMONY（WOLF）の「NEO EXILE」世代の4組が26日、千葉・ららアリーナ東京ベイでスペシャルライブを開催した。総勢27人による個性あふれるステージで、1万人のファンを湧かせた。来年迎えるLDHの6年に1度の祭典「PERFECT YEAR 2026」は、23年デビューの4組にとって初のPERFECT YEARとなる。KID、TJBB、WOLFの3組が全国ツアーの開催を発表した。