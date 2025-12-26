Number_iが25日、ライブツアー『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』のさいたまスーパーアリーナ公演を開催し、ツアーファイナルを迎えました。このツアーは、2025年10月から全国8都市を巡り、主催者によると全25公演で約30万人を動員したということです。ライブでは、デビュー曲『GOAT』や、メンバーの神宮寺勇太さん（28）がプロデュースした楽曲『INZM』、岸優太さん（30）がプロデュースした『GOD_i』などが披露されるほか、メン