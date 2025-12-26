米倉涼子（50）が26日、公式サイトに文書を発表し「一部報道にありますように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」と一部芸能メディアが報じた、捜査機関による捜査が自宅に入ったとの一連の報道について事実だと認めた。その上で「それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました。今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと