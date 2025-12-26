【リヤド（サウジアラビア）２６日＝勝田成紀】「ＴＨＥＲＩＮＧＶ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」の前日計量が行われ、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥はリミットより２００グラム軽い５５・１キロでパス。スーパーバンタム級転向初戦に臨む中谷潤人ら出場全選手が一発でクリアした。次戦は来年５月、東京ドームで尚弥と中谷の夢の対決が計画されていたが、フェザー級に転向して日本男子初の５階級制覇を目