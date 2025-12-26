タレントの山之内すずが、テレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。“最初で最後”の飲み会が「ハードすぎる」と話題を呼んでいる。普段家で飲むことが多いという山之内が、外での飲み会の頻度を聞かれると「本当に…したことない」と言葉を詰まらせながら答え、「マネージャー、メイクさん、スタイリストさんとかとはありますけど、それ以外ではしたことない」と明かした。「あ、それとア