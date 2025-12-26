２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希が、２６日までに自身のＳＮＳを更新。乃木坂５期生の井上和との再会ショットを披露した。インスタグラムに「メリークリスマス最後の動画セミの鳴き声がしてる気がするよね」とつづった与田。クリスマスツリーと写ったショットや、井上との２ショットなどクリスマスを満喫する姿をアップした。この投稿にＳＮＳ上では、「祐希ちゃん可愛すぎる‪尊いお写真もたくさんありがとう