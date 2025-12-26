実業家・堀江貴文氏（53）が手がける配信サービス「ZATSUDAN」のYouTubeチャンネルが26日までに更新。前大阪市長・松井一郎氏（61）がゲスト出演し、国会議員になり“変わって”しまう人々について語る場面があった。松井氏は「国会議員になるとね、もうガラっと変わります」と切り出すと「特に女性なんかはね、まず服装がまったく変わる。化粧も変わる。お金があるからでしょうけどね」と私見を展開する。また「今までLCCの