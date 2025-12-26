「50TA」の名で歌手活動をするお笑いタレント狩野英孝（43）が26日、テレビ朝日系「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（後4・30）出演。「King ＆ Prince」とテレビ初コラボでパフォーマンスを披露した。3人は50TAが「King ＆ Prince」に提供した楽曲「希望の丘」を熱唱。狩野は楽曲を依頼された際には、誰に提供するかは知らされておらず「今思えばキンプリさんと知らなくてよかった。知ってたら童謡みたいな歌に…