イチニノ2nd RE-PLAY『アクワリウム』 茨城県を拠点とする演劇チーム「イチニノ」が手掛ける地域演劇再演プロジェクト「RE-PLAY」の第2弾として、故・河野ミチユキ氏の代表作『アクワリウム』を上演する。水俣病をモチーフにしながらも普遍的なテーマを描く。2026年1月に茨城、2月に熊本で上演。演出はイチニノ代表の前島宏一郎が担当する。 イチニノは2015年の設立以来、「地域で生まれた演劇作品を全国に