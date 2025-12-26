石破茂前首相は26日のBS11番組で、高市政権で安全保障政策を担う官邸筋による「核を持つべきだ」との発言を批判した。一般論と断った上で「唯一の被爆国として核拡散を止めるのが日本の立場で、それを否定するようなことを言ってはいけない。日米同盟は信用ならないのかという話にもなる」と述べた。核保有を巡る論点は、核拡散防止条約（NPT）や原子力協定など多岐にわたると説明。「それらを全部飛ばして核保有を議論する話