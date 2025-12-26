2025年3月15日に東京・Zepp Hanedaにて開催された＜aiko Live Tour「Love Like Rock vol.10」＞から、「シネマ」のライブ映像が公開された。＜Love Like Rock＞は、2003年から行われているライブハウスツアーで、ファンとの距離が極限まで近い空間で生まれる熱狂的な一体感が特徴だ。圧倒的な熱量と臨場感あふれるパフォーマンスは回を重ねるごとに話題を集めており、本映像ではZepp Hanedaを埋め尽くした観客の熱気と、それに応え