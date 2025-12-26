元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが“初めて”を報告した。２６日に自身のインスタグラムを更新し、「昨日の『ゴゴスマ』の中でちょっと憧れてた人生初の番宣させていただきました」と嬉しそうに語った中川。鎖骨のラインにシルバーのネックレスが映える大人タイトな装いで、ラジオブース内で笑顔を向けるショットを掲載した。最後に、「春にフリーになってから小さいことから大きいことまでたっくさんの初めてを経