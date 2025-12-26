¡Ú¿·²Ú¼ÒÅìµþ12·î26Æü¡ÛÅìµþ¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉôÁ°¤Ç25Æü¸á¸å¡¢Í¿ÅÞ¤Ë¤è¤ëÉð´ïÍ¢½Ðµ¬À©¤ÎÂçÉý´ËÏÂ¤ÎÆ°¤­¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë»ÔÌ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹³µÄ½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷°ÜÅ¾»°¸¶Â§¤Î±¿ÍÑ»Ø¿Ë¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Éð´ïÍ¢½Ð¤ÎÌÜÅª¤ò¡ÖµßÆñ¡¢Í¢Á÷¡¢·Ù²ü¡¢´Æ»ë¡¢ÁÝ³¤¡×¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤­¤¿¡Ö5Îà·¿¡×¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤È¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£