◇スーパーバンタム級WBA＆WBC＆WBO1位・中谷潤人(M.T)＜12回戦＞WBC10位 セバスチャン・エルナンデス(メキシコ)（2025年12月27日サウジアラビア・リヤドムハマド・アブド・アリーナ）プロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」でスーパーバンタム級転向初戦に臨む中谷潤人（27＝M.T、31勝24KO）が26日、リヤド市内のグローバルシアターで公開計量に臨んだ。事前に非公開で行われた公式計