2025年12月7日に行われたバレンシアマラソンで、大迫傑選手が「2時間4分55秒」で走り、マラソンの日本記録を更新しました。34歳という年齢での記録更新と共に注目されているのが、大迫選手が履いていた「シューズ」です。【画像】大迫傑選手が履いていたシューズ特に注目を集めたポイント2つ大迫選手は、2018年のシカゴマラソンで初めてマラソン日本記録を更新。2020年の東京マラソンで再び日本記録を更新し、今回3度目の日本記録