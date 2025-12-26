【川崎−佐賀】第２クオーター、必死のプレーを見せる川崎の岡田＝東急ドレッセとどろきアリーナ（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は２６日、東急ドレッセとどろきアリーナで行われ、東地区１１位の川崎は佐賀に７３─８２で敗れた。川崎は第１クオーター、リスティッチが８得点するなど、２４─１８と上々の滑り出しだったが、第２クオーターに逆転を許した。後半は一進一退の攻防を演