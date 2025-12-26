女優の芳根京子が２６日までにＳＮＳを更新。元「乃木坂４６」で女優・歌手の生田絵梨花とクリスマスを過ごしたことを報告した。自身のインスタグラムに「昨夜はいくちゃんとクリスマス素敵なクリスマスをありがとう！！！今年も残りわずか！クリスマスが終わるとびっくりするくらいあっという間に駆け抜けていくよねぇ。より一層体調に気をつけて過ごそうと思います。どうか皆さんもご自愛くださいね今日も頑張ろうねぇ！