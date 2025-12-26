２４日のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」では、人気企画「名探偵津田」の第４話後編が放送された。江田島家の連続殺人事件は、使用人の権蔵が犯人だった。江田島家に乗っ取られた山田家の恨みを晴らし、権蔵は自決。この権蔵を誰よりも早く犯人として指摘していた人物がいた。前編３１分ごろ、プレゼンターのバカリズムが誰が怪しいと思うか、スタジオの面々に聞いた。すると浜田雅功が「こういうので怪しいって、使用人っ