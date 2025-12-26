Ê¡²¬À¾½ð¤Ï26Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è°¦Åæ4ÃúÌÜ4ÈÖÉÕ¶á¤ÎÊâÆ»¾å¤ÇÆ±Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î½÷»ù¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¤¹¤ì°ã¤¤¤¶¤Þ¤Ë¡Ö¤Ð¤¤¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Ê¢Éô¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï40Âå¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÈÄ¹170ÄøÅÙ¡£¹õÈ±Ã»È±¤Ë¹õ¿§¤Ã¤Ý¤¤¾å°á¤È²¼°á¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£