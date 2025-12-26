乃木坂46の元メンバーでタレント・松村沙友理（33）が26日に更新されたTBS「サンデージャポン」の公式YouTubeチャンネルに出演し、お相手とのエピソードを語る場面があった。今月3日、自身のインスタグラムで結婚と妊娠を発表した松村。スポニチ本紙の取材によると、お相手は都内の企業に勤める年上の会社員。約2年の交際期間を経てのゴールインとなった。番組から夫について聞かれると、松村は似顔絵を披露。「ラ・フランス