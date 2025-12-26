28日に開幕するプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」に先駆け、ボートレース大村では26日にG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が開幕した。初日は9Rまでスロー勢（1〜3コース）が全て勝利。風穴を開けたのは中田夕貴（33＝埼玉）だった。10Rは5コースから捲り差して好位置に浮上すると、2コースから先に差していた平田さやかを2マークで逆転。インが強い大村の外枠から価値ある白星発進を決めた。コンビを組