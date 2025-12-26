「トイレを貸して」と言われ、断りきれずに家に上げてしまった美月さん。さらに里奈ちゃんの大事なぬいぐるみを貸してと言われてしまいました。案の定、駿人くんはジュースをこぼして、ぬいぐるみはシミだらけに…。しかし、椿さんは謝罪もせず「洗えば問題ないでしょ？」と開き直ったのです。こんな人が同じマンションで、毎日顔を合わせるのはきついですよね…。＞＞【まんが】貸したら最後！駐車場トラブル