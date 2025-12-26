1月1日(木)「上田と女が吠える夜」が「しゃべくり007」と初コラボ！笑う女には福来る！運気を爆上げしたい女たちが最強占い師と登場！2026年に外せない開運スポット＆144通りの運勢ランキングも大発表！ 「しゃべくり007」元日4時間SPは「上田と女が吠える夜」と初コラボ！2026年、運気を爆上げしたい女たちVS最強占い師！▽パワースポット好きがオススメする2026年絶対外せない最強開運スポットを一挙ご紹介！▽毎年恒例！