オリックスの杉本裕太郎外野手が２６日、自身のインスタグラムを更新。「地元でポリスしてきました悪い人おったら逮捕しようと思ったのですが、ＧＯＯＤ治安でした阿南警察署、阿波銀行の皆様ありがとうございました！」とつづり、地元で務めた一日署長を報告した。１枚目の写真は警察官の制服にサングラス姿。あまりの迫力にフォロワーからは「貫禄ありすぎて、ラオウポリスこぇ」「杉本署長、貫禄が凄いですカッコイイ