「クイーンズクライマックス・プレミアムＧ１」（２６日、大村）今夏にＧ１レーサーの仲間入りをした鎌倉涼（３６）＝大阪・１００期・Ａ１＝がオープニングセレモニーに登場。クイーンズクライマックスは１０年ぶり４回目で、今年は５位での出場となる。「ママになって初めて来ることができました。大みそか盛り上げられるように頑張ります」と力を込めた。今年８月の浜名湖レディースチャンピオンでは、１０年ぶり５回目