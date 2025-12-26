28日に開幕するプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」に先駆け、ボートレース大村では26日にG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が開幕した。米丸乃絵（24＝福岡）は初日2Rで大外から3着も、続く9Rは道中で不利があり5着に終わった。「後半は乗りやすくて良くなった。ただ、直線はあまり良くない」と上積みの余地を残す。来年1月からはA1級に初昇格。成績向上の秘けつを「川野芽唯さんと7節（8月15〜20日の