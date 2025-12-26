「クイーンズクライマックスシリーズ・Ｇ３」（２６日、大村）長い時間をかけていた歯の矯正もそろそろ終わりが見えてきた。歯並びがきれいになってきたら表情が柔らかくなり、女性らしさを増してきたのは、唯一の地元・山口真喜子（２８）＝長崎・１２６期・Ａ２＝だ。地元開催への意気込みを聞くと「最低でも優出」と気合は十分だった。初日の前半は乗れなかった（５着）が、ペラを叩き変えて後半は３着。２着競りをしてい