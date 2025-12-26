“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつきのクラシックなクリスマスにファンが魅了されている。「クラシックな雰囲気にドレスアップ、、家族ディナーだったよ」と２６日までに自身のインスタグラムを更新した阿部。「日本にこんな素敵なところがあるんだぁと驚きです、、私は人混みが得意な方ではないので、まったり過ごせる素敵な空間と出会うと嬉しくなるお店の方以外は誰とも出会わなかった、、、」