女優の佐々木希がクリスマスの“プチサンタ”になったことを報告した。２６日までに自身のインスタグラムを更新した佐々木。「撮影現場に、フルーツ入りガトーショコラの差し入れ皆様、美味しい〜と甘いものを食べてホッコリされていましたそして、こども食堂レインボーさんに子供達へのお菓子をプレゼント」とサンタクロースの代わりにお菓子を配った様子を公開した。この投稿にファンからは「美味しそう」「気配りがス