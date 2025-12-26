12月27日（土）に中山競馬場で行われる、第42回ホープフルステークス（2歳オープン・牡牝・G1・芝2000m・1着賞金＝7000万円）の枠順は下記の通り。来年のクラシックも占う今年最後の2歳G1。デビューから重賞含む2連勝、共に低評価を覆す激走と意外性を見せるジャスティンビスタは2枠3番へ。重賞ウィナーとしてここは主役を張れる存在。好枠を引いて世代の頂点を目指す。注目の発走は15時45分。【ホープフルS】ジャスティンビスタ