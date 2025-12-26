インフルエンサーのSHIORIさんは12月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。ウエディングショップとのトラブルを明かしました。【写真】「まじ誰」顔が別人に!?生成AIによるトラブル明かすSHIORIさんは「ここのウェディングショップ、掲載許可出してなかったら私の顔を生成AIで加工して掲載しててわろたwwwまじ誰」とつづり、1枚の写真を掲載。24日に公開されたSHIORIさんのウエディングフォトとほぼ同じ構図で、ピンクのドレスを着た