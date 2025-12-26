Image: Schlage 2025Ç¯1·î9Æü¤Îµ­»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤â¿Ê²½¤¬¿Ê¤à¡ª¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¸«ËÜ»Ô¡ÖCES 2025¡×¤Ç¤Ï¿È¤Î²ó¤ê¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤«¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥Æ¥Ã¥¯¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¬ÌÏ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¡ÖSense Pro Smart Deadbolt¡×¤â¤Þ¤¿¼¡À¤Âå¤Î¥Û¡¼¥à¥Æ¥Ã¥¯¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÁÈ¤ß¹þ¤ß·¿¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸°·ê