9·î¤ÎÎµ´¬¤Ë¤è¤êÅÁÅý»º¶È¡Ö±ó½£¿¥Êª¡×¤Î¹©¾ì¤âÂç¤­¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼«Ëý¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢º¤Æñ¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¿¥Êª²ñ¼Ò¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÎµ´¬¤ÇÈïºÒ¤·¤¿Ï·ÊÞ¿¥¸µ¡¦¿ºÃÏ¿¥Êª¤Î¸½ºßÃÏ Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆþ¤ì¤ë"¼«¼Ò¥Íー¥à" ÁÏ¶È77Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç½é 2025Ç¯ÀÅ²¬¸©¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë③ÁÏ¶È77Ç¯¡¢À¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤âÇ§¤á¤ëÉÊ¼Á¤Î±ó½£¿¥Êª¤¬... ¡ã¿ºÃÏ¿¥Êª3ÂåÌÜ ¿ºÃÏ¸¦°ì¤µ¤ó¡ä ¡Ö¤³¤ì