2025Ç¯¤â»Ä¤¹¤È¤³¤í¡¢¤¢¤È5Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìç¾¾¤ä»Å»öÇ¼¤á¡¢ÂçÁÝ½ü¤Ê¤ÉÀÅ²¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÇ¯Ëö¤ÎÂ­²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸©Ä£¤Ï»Å»öÇ¼¤á 3¥áー¥È¥ëÄ¶¤Î¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç¾¾¤â ÀÅ²¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç"¿·Ç¯¤Î½àÈ÷"¹â¤µ3mÄ¶¤¨¡ª¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç¾¾¡× ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¡Ö¤Ï¤Þ¤Þ¤Ä¥Õ¥é¥ïー¥Ñー¥¯¡×¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç¾¾¡×¤Ç¤¹¡£ ¹â¤µ3¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¥¸¥ã¥ó¥ÜÌç¾¾¤Ï¡¢±àÆâ¤Ç½àÈ÷¤·¤¿¾¾¤ä