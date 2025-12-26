皆藤愛子アナが写真集の発売を告知し、ファンを喜ばせた。２６日までにインスタグラムで「２月１９日（木）に写真集を発売します」と告知した皆藤アナ。「タイトルは『放牧』という意味の『ｇｒａｚｉｎｇ』。初夏のオーストラリアで撮影をしてきました！」と続け、腕やデコルテを大胆に見せたワンピース姿の写真集の写真を添えた。「１６年ぶりの写真集、一緒にお休みを過ごすような気持ちで開いていただけたら嬉しいです」