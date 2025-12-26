女優の久保田紗友が２６日までに自身のＳＮＳを更新。まさかの服装でクリスマスを祝福した。「みなさまメリークリスマス 」とつづり、クリスマスツリーと並んだショットを公開。優雅な立たずまいで白を基調とした生地に金色が映える着物を着こなし、欧米のイベントに和のテイストを掛け合わせた一味違うクリスマスを披露した。この投稿にファンからは「さゆちゃんかわいい！！」「とっても素敵」「大和撫子は、今でも褒め言