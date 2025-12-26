こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した天体「IRAS 23077+6707」。ケフェウス座の方向、約978光年先にあります。見る人によって異なる印象を受けそうな、不思議な姿。筆者はリボンで留めたシルク布の束を連想しました。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した「IRAS 23077+6707」、愛称「Dracula’s Chivito（ドラキュラのチビート）」（Credit: Image: NASA, ESA, STScI, Kristina Monsch (CfA); Image Processing: Jo