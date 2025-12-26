夫婦仲が破綻していると、どうしても誰かにすがりたくなりますよね。不倫はダメだとわかりつつも、相手に求められたら男女の関係になってしまう人もいるでしょう。今回は、不倫相手と再婚するために夫と別れる決意をした話をご紹介いたします。離婚する決意「夫は家に帰ってこない日が多く、おそらく不倫もしています。家に帰っても一人で悶々と考えてしまうだけなので、仕事帰りに会社近くのバーで飲んでいたら職場の先輩に会って