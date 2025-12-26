箱根駅伝で今大会最多78回連続で出場する日本体育大学。2人の新潟県勢がチームの原動力となります。大一番を前に意気込みを聞きました。 魚沼市出身・佐藤大和選手 初の箱根路へ。厳しいトレーニングに臨むのは魚沼市出身の佐藤大和選手・2年生。ピッチが速い力強い走りが持ち味です。〈日本体育大学佐藤大和選手〉「美しい走りはできないタイプなんですけど、泥臭く諦めない走りを周りに見せて、自分らしい走り